BIST 1.434
DOLAR 9,31
EURO 10,81
ALTIN 532,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın Didim'de kadın sürücü vitesi karıştırınca eczane harabeye döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın Didim'de kadın sürücü vitesi karıştırınca eczane harabeye döndü

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada kadın sürücünün vitesi geriye değil, ileriye takması sonucu hareketlenen otomobil eczaneye girdi.

Abone ol

Olay, Yenimahalle 1036 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobiline binen F.P.Ç adlı kadın sürücü geri vites yerine vitesi ileriye taktı.

Sürücünün gaza yüklenmesi ile birlikte otomobil eczanenin camlarını kırarak içeriye girdi. Kadın sürücü olayın şoku ile bir süre araçtan çıkamadı.

Kazada kimse yaralanmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Boğulma tehlikesi geçirdi 15 kurşun yedi elektrik çarptı trafik kazası geçirdi lakabı kedi oldu
Foto Galeri Boğulma tehlikesi geçirdi 15 kurşun yedi elektrik çarptı trafik kazası geçirdi lakabı kedi oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yolcu seçen taksici ceza yedi: Bunları güzel güzel çekiyorsunuz
İstanbul'da yolcu seçen taksici ceza yedi: Bunları güzel güzel çekiyorsunuz
CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar 3 işçi gözaltına alındı
CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar 3 işçi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'daki otobüs kazası! Bacağı kopan ikinci şoför öldü
Afyonkarahisar'daki otobüs kazası! Bacağı kopan ikinci şoför öldü
LPG'ye bir zam daha geliyor! Saat 24:00 olmadan depoları doldurun
LPG'ye bir zam daha geliyor! Saat 24:00 olmadan depoları doldurun
Kübra Par: AK Parti'de görevli olduğunu belli etmeden dolaşan birileri var sokaklarda
Kübra Par: AK Parti'de görevli olduğunu belli etmeden dolaşan birileri var sokaklarda
İZTO'dan "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi
İZTO'dan "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi
Antalya'da 'temas edince abdest bozuldu' kavgası ölümle bitti! Gözyaşları sel oldu
Antalya'da 'temas edince abdest bozuldu' kavgası ölümle bitti! Gözyaşları sel oldu
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı uyardı: Zayıf anında Türkiye'ye saldıracaklar
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı uyardı: Zayıf anında Türkiye'ye saldıracaklar
Taliban heyeti Rusya'da! Afganistan'ın geleceği konuşuluyor
Taliban heyeti Rusya'da! Afganistan'ın geleceği konuşuluyor
Aydın'da kuzenini kanlar içinde bıraktı! Sebebini duyan inanamadı
Aydın'da kuzenini kanlar içinde bıraktı! Sebebini duyan inanamadı