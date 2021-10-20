Taliban heyeti Rusya'da! Afganistan'ın geleceği konuşuluyor

Taliban heyeti Rusya'ya ziyarette bulunuyor. Afganistan'ın geleceğinin ele alındığı toplantı için Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yaptı.

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Rusya'da Afganistan meselesiyle ilgili toplantı yapıldı. Başkent Moskova'da düzenlenen toplantıya Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve Başbakan Yardımcısı Vekili Abdusselam Hanefi'nin de yer aldığı Taliban heyeti de katıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerinin açılışında konuştu. Lavrov, toplantıdan hemen önce Taliban heyetiyle yaptığı görüşmeye dair bilgi verdi.

Heyetle Taliban'ın kapsayıcı hükümet kurulması, Afgan vatandaşlarının temel haklarının sağlanması konularındaki vaatlerini ele aldıklarını belirten Lavrov, "Afganistan'da sürdürülebilir barışa ulaşma görevi güncelliğini koruyor. Bunun başarılması, her şeyden önce ülkenin sadece etnik değil, aynı zamanda siyasi güçlerinin de çıkarlarını tam olarak yansıtması gereken gerçekten kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla mümkün" dedi.

Kitlelerin desteğinin alınmasının iyi bir sosyal politikayla, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin sağlanmasıyla da ilişkili olduğunu kaydeden Lavrov, "Taliban hareketini Afganistan topraklarının birileri tarafından başta komşular olmak üzere üçüncü ülkelere karşı kullanılmasını önleme politikasına sıkıca bağlı kalınması çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın yeni Afgan hükümetiyle etkileşim seviyesinden memnun olduğunu belirten Lavrov, mevcut aşamada bunun, Afganistan'daki Rusya vatandaşlarının güvenliğini, Kabil'deki Rusya ve diğer ülkelerin elçiliklerinin çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmelerini sağlamaya yönelik en önemli görevleri etkili şekilde yerine getirme imkanı sunduğunun altını çizdi.