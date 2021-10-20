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Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann görevi bırakıyor! Nedeni kişisel...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann görevi bırakıyor! Nedeni kişisel...

ALMANYA Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, kişisel nedenlerden dolayı bu yıl sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

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Weidmann, Bundesbank internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Bundesbank'a ve aynı zamanda kendime yönelik yeni bir sayfa açmak için 10 yıldan fazla bir sürenin iyi bir zaman olduğu sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Kişisel nedenlerle görevinden ayrılmak istediğini belirten Weidmann, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e kendisini 31 Aralık'ta görevden almasını istediğini belirtti.

Aynı zamanda ECB Yönetim Konseyi Üyesi olan Jens Weidmann, Mayıs 2011'den beri Bundesbank başkanı olarak görev yapıyordu. Weidmann, 2011 yılından bu yana istifa eden dördüncü ECB Yönetim Konseyi üyesi olacak.

Weidmann'ın merkez bankası başkanlığı görevi 1 Mayıs 2019’dan sonra 8 yıl daha uzatılmıştı.

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