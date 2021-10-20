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Bakan Pakdemirli'den zehirlenme açıklaması! Ispanaklara el konuldu

Bakan Pakdemirli'den zehirlenme açıklaması! Ispanaklara el konuldu

Ülkenin pek çok yerinden gelen ıspanak zehirlenmeleri haberlerine karşı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Pakdemirli sorunun ıspanaktan olmadığını ancak piyasaya sürülen ürünlere el konulduğunu söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerine de değinen Bakan Pakdemirli, "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın" dedi.

Gıda tarım fiyatlarındaki artışın genel sebeplerinde bakmakta fayda var. Kuraklığa rağmen bir arz sıkıntımız yok. Desteklerimizi artırdık. Tüm tarım ürünlerinde ciddi bir miktarsal artış var. Dünyada girdilerin artması etkili oluyor. Bazı ülkeler stok yapmaya başladı. Emtia, petrol ve navlun fiyatları çok arttı. Ülkeler tarife dışı engeller uygulamaya başladı. Bana göre gıda fiyatlarına en önemli çözüm sözleşmeli üretimdir. Türkiye'de bu konuda mevzuat altyapısında bazı eksiklikler var, bunları tamamlayabilirsek sözleşmeli üretim ile fiyat stabilitesi sağlanabilir. 

Fahiş fiyatlara denetim

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da bunu konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın da bu konuda erken uyarı sistemi çalışması var. Ciddi bir çalışma yapılmış birçok ekonomik model ortaya konulmuş. Tüm bakanlıklardan ve diğer yerlerden bir veri bankası oluşturulmuş. Bunların bir araya getirilmesi gerekiyor. Erken uyarı sistemi ile devletin mekanizmalarında önemli olan teknoloji de kullanılarak çok önceden haberdar olunup, gerekli tedbirleri alabilecek bir mekanizmanın geliştirilmesi.

Çıkış yeri tespit edilen ürünlere el konuldu

Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor. Denetimler sonucunda çıkış yeri tespit edilen ürünlerden piyasaya sevk edilen ürünlere el konuldu. Bu olay üzerinde her şey ortadan kalktı. Bu iki üç senedir üreticinin yeterince bilgilenmemesinden dolayı olan bir durumdur. Tüketicilerin şüphesi olmasın ıspanak son derece sağlıklı bir bitkidir. Tedirgin olacak bir durum yoktur. Zehirlenen vatandaşların hepsine geçmiş olsun diliyorum."

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