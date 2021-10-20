BIST 1.432
DOLAR 9,33
EURO 10,85
ALTIN 533,54
HABER /  GÜNCEL

Yediemin Otoparkına operasyon! 10 kişi gözaltında

Yediemin Otoparkına operasyon! 10 kişi gözaltında

İstanbul Mali Şube Ekipleri tarafından, Kartal'da bulunan Yediemin Otoparkına operasyon düzenlendi.

Abone ol

Kartal'daki yediemin otoparkında bulunan icralık araçların satıldığı ihaleden haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal'daki yediemin otoparkındaki araçların satıldığı ihaleye fesat karıştırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'daki Albatros Yediemin Otoparkı'na operasyon düzenledi. Buradaki bazı araçlara el koyan polis ekipleri, İstanbul ve Artvin'de düzenlenen operasyonda,12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Polis ekiplerinin, otoparktaki çalışmaları devam ederken, aranan diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Öner Döşer 2022 yılı kehanetleri dolar yorumu korkuttu
Öner Döşer 2022 yılı kehanetleri dolar yorumu korkuttu
Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geliyor
Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geliyor
Bekçi alımı 2021 ne zaman 10 bin jandarma bekçi alımı başvurusu
Bekçi alımı 2021 ne zaman 10 bin jandarma bekçi alımı başvurusu
Diyarbakır'da zihinsel engelli kıza cinsel istismar iddiası! O taksici tutuklandı
Diyarbakır'da zihinsel engelli kıza cinsel istismar iddiası! O taksici tutuklandı
21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacı Türkiye'de! Bakan Mustafa Varank duyurdu
21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacı Türkiye'de! Bakan Mustafa Varank duyurdu
Fatih Altaylı’dan 'Kavala derhal serbest bırakılsın' çağrısı yapan 10 büyükelçiye: Kesin sesinizi
Fatih Altaylı’dan 'Kavala derhal serbest bırakılsın' çağrısı yapan 10 büyükelçiye: Kesin sesinizi
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan taksi polemiğine cevap: Eyüp Bey de direksiyona geçecek
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan taksi polemiğine cevap: Eyüp Bey de direksiyona geçecek
Hande Kazanova kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi kimdir?
Hande Kazanova kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi kimdir?
TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı
Erzurum'da 'edepsizliğimle tanıyorlar' diyen kadın ortalığı birbirine kattı: Çok iyi anladım
Erzurum'da 'edepsizliğimle tanıyorlar' diyen kadın ortalığı birbirine kattı: Çok iyi anladım