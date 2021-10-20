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Erzurum'da 'edepsizliğimle tanıyorlar' diyen kadın ortalığı birbirine kattı: Çok iyi anladım

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Erzurum'da 'edepsizliğimle tanıyorlar' diyen kadın ortalığı birbirine kattı: Çok iyi anladım

ERZURUM'da Gamze Köylü, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü (30) eve gelince sinirlenip eşyaları pencereden sokağa attı. Elinde bıçakla pencereye çıkan Köylü, "Seyir var seyredin. Bir kadın cinnet geçirdi" diye bağırdı.

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Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü, hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı. Polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve gelen İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, eşyaları pencereden sokağa attı. Yaşananlar nedeniyle çevredekiler, Köylü'nün evinin önünde toplandı.

Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran Gamze Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım. Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin. Bir kadının cinnet geçirmesi. İsmail Köylü yüzünden cinnet geçirdi" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi. 

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