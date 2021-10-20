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20 Ekim altın fiyatları yükselişle başladı! Altının gram fiyatı 533 lira seviyesinden işlem görüyor

20 Ekim altın fiyatları yükselişle başladı! Altının gram fiyatı 533 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 533 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 876 liradan alıcı bulurken, piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı.

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Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 529 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 876 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 533,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 876 lira, Cumhuriyet altını da 3.572 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.775 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskıları ve yükselişine devam eden uzun dönemli tahvil faizlerinin risk unsuru olarak dikkati çektiğini belirterek, bugün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 9,34 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yaptığı değerlendirmede "Ons tarafında yaşanan yükselişler, tepki yükselişiydi. Dip kazayacaklar, sonra tutamayacaklar. Kısa vadeli düşüş öngörüm devam. Özellikle gramcılar panik alımına dikkat etmeli." dedi.

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