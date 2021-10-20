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AK Parti'de seçim hazırlığı! Ekonomi, uzun yargılama, EYT ve erken yaşta evlilik harekatı

AK Parti'de seçim hazırlığı! Ekonomi, uzun yargılama, EYT ve erken yaşta evlilik harekatı

AK Parti seçim hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti’nin sahadan gelen eleştiriler doğrultusunda hazırladığı raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları dile getirdiği belirtildi.

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2023 seçim hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu kapsamda önemli bir rapor hazırladı. Yaz boyunca sahada olan milletvekilleri, MKYK üyeleri ve AK Parti teşkilatı, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek raporlaştırıp Genel Merkez’e iletti. Türkiye gazetesinin haberine göre, vatandaşlardan gelen eleştirilerin 20 başlıkta toplandığı rapor, yarınki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

EYT ve erken yaşta velilik masada

Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor. 

Yeni yol haritası hazırlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AK Parti’nin tüm bu eleştirilerle ilgili yeni bir yol haritası hazırlaması planlanıyor. Meclis’in açılmasının ardından yargı reformu, gıda enflasyonuna karşı atılacak adımlar, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi çalışmalarını hızlandıran AK Parti’nin, özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

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