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Kahramanmaraş'ta 40 kiloluk dev lahanaları gören inanamadı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 40 kiloluk dev lahanaları gören inanamadı!

KAHRAMANMARAŞ'ta 40 kilogramlık lahanalar görenleri şaşırtıyor.

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Göksun ilçesi Hacımirza Mahallesinde yetiştirilen ve satışa sunulan 40 kilogramlık lahanalar yoğun ilgi görüyor. Lezzeti ve iriliğiyle ilgi çeken lahananın üreticisi ve Hacımirza Mahallesi Muhtarı Hayati Elbistan, “Lahanaları Mayıs ayında ekip Ekim ayında satışa sunarız. Herhangi bir ilaç ya da katkı maddesi yoktur. Doğal olarak yetiştiririz. Sadece hayvan gübresi kullanırız. Tüketici bunu bildiği için bizim lahanaları tercih ediyor. Lahanalar yaklaşık 25 kilodan 40 kiloyu buluyor. Bu yüzden lahanalar büyük ilgi görüyor. Kahramanmaraş, Gaziantep illeri başta olmak üzere yakın çevre ilçelerde satışlarını yapmaktayız” dedi.

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