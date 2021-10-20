Üsküdar'da boşanma davası açtığı kocası kabusu yaşattı! Darbetti, otomobilini yaktı, tehdit etti

"Ben öldükten sonra..."

Hilal Kara, "Ya karşımızdaki insanın bir sürü suçu var. Sabıka kaydı var. Benim arabamı yakmasından tutun, bana olan darplarından tutun, işte bağımlılığından tutun... Herşeyi varken neden ben kadın sığınma evine götürülmeye teklif ediliyorum. Neden ben evden çıkarken dikkat etmem gerekiyor da bu kişi yakalanmıyor. Beni duymayan tüm insanlara sesleniyorum; Ben öldükten sonra duysanız çok önemli değil. Bu kadar sessiz kalırsak, bu kadar susarsak daha biz çok duyacağız. Suç yapanlar elini kolunu sallaya sallaya gezerse daha çok duyacaksınız yani Hilal olacak Ayşe olacak" dedi.

