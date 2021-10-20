Üsküdar'da boşanma davası açtığı kocası kabusu yaşattı! Darbetti, otomobilini yaktı, tehdit etti
ÜSKÜDAR'da yaşayan bir çocuk annesi Hilal Kara (37) boşanma davası açtığı 9 yıllık eşi Hüseyin Kara'nın (45) kendisini tehdit ettiğini, darbettiğini ve otomobilini yaktığını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Eşinin sabıkası olduğunu da iddia eden kadın "Ben öldükten sonra duysanız çok önemli değil" dedi.
Üsküdar Çengelköy'de yaşayan Hilal Kara 2012 yılında Hüseyin Kara ile evlendi. Çiftin "Kuzey" adında da bir oğlu oldu. İddiaya göre, Hilal Kara 10 ay önce eşine şiddet ve geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Hilal Kara ayrı bir ev tutarak, çocuğuyla yaşamaya başladı. Hüseyin Kara ise eşinin yaşadığı evi tespit etti. Dava sürecinde Hilal Kara eşi tarafından sürekli tehdit edildi, darbedildi. Mahkeme uzaklaştırma kararı vermesine rağmen Hüseyin Kara eşini rahatsız etmeye devam etti.
13 Ekim'de Hilal Kara oğlunu okula bıraktı ve evine döndü. Hilal Kara, evine gireceği sırada yine iddiaya göre Hüseyin Kara tarafından darbedildi. Hilal Kara, polis merkezine giderek boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu. Bir aydır ablasının evinde kalan Hilal Kara yaşadıklarını anlattı.
"Ben öldükten sonra..."
Hilal Kara, "Ya karşımızdaki insanın bir sürü suçu var. Sabıka kaydı var. Benim arabamı yakmasından tutun, bana olan darplarından tutun, işte bağımlılığından tutun... Herşeyi varken neden ben kadın sığınma evine götürülmeye teklif ediliyorum. Neden ben evden çıkarken dikkat etmem gerekiyor da bu kişi yakalanmıyor. Beni duymayan tüm insanlara sesleniyorum; Ben öldükten sonra duysanız çok önemli değil. Bu kadar sessiz kalırsak, bu kadar susarsak daha biz çok duyacağız. Suç yapanlar elini kolunu sallaya sallaya gezerse daha çok duyacaksınız yani Hilal olacak Ayşe olacak" dedi.
10 aydır boşanma davalarının sürdüğünü belirten Hilal Kara, "Şikayetlerimi geri almadım. Şikayetlerimin de arkasındayım. Boşanma davasının peşine araba yakıldı. Devamlı kapıma gelip tehditler, hakaretler, küfürler oldu. Bu ayın 11 ve 13'ünde saldırıya maruz kaldım. Ayın 11'inde bıçaklı saldırıya uğradığımda ablamın arabasına binmeseydim neler olurdu Allah bilir? 11'inde yapamadığı şeyi 13'ünde. 13'ünde çocuğumu okula bırakıyorum, eve geri geliyorum. Geri gelirken tam kapının önünde saldırıya uğruyorum.