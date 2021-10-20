Kalp, beyin, akciğer derken koronanın vücutta neden olduğu tahribata bir yenisi daha eklendi

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Halk arasında diş gıcırdatma olarak tabir edilen bruksizm hastalığının görülme sıklığı, pandeminin de etkisiyle yaşanan kaygı ve strese bağlı olarak tırmanışa geçti.

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Çene ağrısı, diş ağrısı, dişlerin kırılması gibi belirtiler gösteren bruksizmin, tedavi edilmediği durumlarda yemek yemede zorluk ve çene eklemi problemlerine neden olduğunu belirten Ağız, Diş Sağlığı ve Estetik Diş Hekimi İlayda Dal, “Normal bir birey istemli olarak en fazla 70 kg. ısırma gücüne sahipken, bruksizm hastalığı olan kişiler 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip olabiliyor. Özellikle gece uykusunda istemsiz yapılan gıcırdatmanın dişlere yapacağı tahribat çok büyük oluyor” dedi.

Bruksizm hastalığının genellikle strese bağlı olarak görüldüğünü, çiğneme hareketlerinden farklı olarak, oklüzal travmaya neden olabilen, istemsiz diş gıcırdatması veya sıkmasından oluştuğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Ağız, Diş Sağlığı ve Estetik Diş Hekimi İlayda Dal, hastaların pandemi sürecinde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde çene ağrısı, diş ağrısı, kırık veya aşınmış diş şikayetiyle geldiğini söyledi.

"Klik" tarzı sese dikkat

Bruksizmin başlangıç şikayetlerini sıralayan Diş Hekimi İlayda Dal, “Kişinin uyku arkadaşını uykusundan uyandıracak kadar yüksek sesli dış gıcırdatma veya sıkma, artan diş ağrısı ve hassasiyeti, sabah kalkıldığında baş ağrısı, yüz ağrısı ve çene ağrısı gibi şikayetler oluşur. Tedavi edilmediğinde zamanla şikayetler ilerler ve yemek yemede zorluk, çene eklemi problemlerine bağlı olarak ağzı açıp kapamada zorluk tabloya eklenir. Ağzı açma ve kapama sırasında çene ekleminden ‘klik’ tarzı ses gelmesi eklem problemi başladığını gösterir. İleri dönemde çenede kitlenme, ağız açma sırasında çenenin etkilenen tarafa doğru kayması, dişlerde sallanma ve diş kırıkları, şakaklarda başlayan donuk baş ağrısı gibi belirtiler de bunlara eklenir” diye konuştu.

Isırma kuvveti 400 kilogramı aşabiliyor

Normal bir bireyin istemli olarak maksimum 70 kg. ısırma gücüne sahipken, bruksizm rahatsızlığı olan hastalarda ısırma kuvvetinin 400 kilogramı aşabildiğini belirten Diş Hekimi Dal, “Bu hastalığın tedavisinde öncelikle sorunun kaynağını doğru tespit etmek için hastanın detaylı ağız içi ve yüz muayenesi ile çene yapısını değerlendirmek için radyolojik inceleme yapılır. Sorunun kaynağına göre gece plağı, çiğneme kaslarına botoks, fizyoterapi ve medikal ilaç desteği tedavi yöntemlerinden en uygun olanı seçilir. Ya da hastalığın şiddetine göre kombine olarak tedavi uyguluyoruz” dedi.

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