Mersin Erdemli'de 6 yeni muz çeşidi geliştirildi domates serasında yetişecek

“Tescil için başvurumuzu yaptık”

Enstitünün açık alanda ve seralarda yetiştiriciliği yapılan subtropikal iklim meyveleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini, bunun içerisinde muzun da olduğunu anlatan Doç. Dr. Keleş, ”Bunların en başında gelenlerden biri de muz ıslahıdır. Biliyorsunuz kendi ekolojimize uygun çeşitlerimizi geliştirdiğimiz zaman çiftçilerimizin bir çok sorununu daha başlamadan çözme imkanımız bulunuyor. Bu amaçla 'Alata azmanı' ismi verilen muz çeşidi geliştirdik ve tescilini alarak özel şirkete devrettik. Bunun yanı sıra muz ıslah çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şu an 6 tane yeni çeşit adayımızın tescili için Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğüne başvurumuzu yaptık. Geliştirdiğimiz muzlardan bir tanesi halk arasında bodur muz olarak bilinen çeşit adayımız. Biliyorsunuz muz çok yüksek seralar istemektedir. Bu çeşitle birlikte daha engin olan domates ve biber seralarını da kullanabilme imkanlarımız olacağı için yeni bir yatırıma gerek kalmadan çiftçilerimizin serasına alternatif bir ürüne imkan tanımış olacağız. Bunun da özellikle ülkemiz ve çiftçilerimiz için önemli olduğuna inanıyoruz“ dedi.