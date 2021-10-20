Dinçer Güner kimdir aslen nereli 2021'de koronavirüsü bilmişti

eke Tek programında 2021 yılı için yaptığı birçok kehaneti tutan astroloji danışmanı, eğitmeni, araştırmacısı ve yazarı olan Dinçer Güner 2021 yılı için yaptığı koronavirüs tahminleri tutmuş ve dedikleri bir bir çıkmıştı. Peki genç yaşta astrolojiye merak saran Dinçer Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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Haberturk ekranlarında Teke Tek programına katılan ve 2021 yılı kehanetleri ile çok konuşulan astroloji danışmanı, eğitmeni, araştırmacısı ve yazarı olan Dinçer Güner hakkında merak edilenler haberimizde.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk olan ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, önümüzdeki senelerde yaşanacak ekonomik krizlere yönelik korkutan tahminlerde bulundu.

Ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk oldu.

Ekonomi konusunda korkutan tahminler yapan Öner Döşer, "Çalıştığım astroloji haritalarından 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında ekonomik bir krize doğru sürüklendiğimizi söyleyebilirim. Bunu 2022'de anlayacağız ama esas zorluk 2023-2024'te olacak" ifadelerini kullandı.

"2022 ekonomik bir buhran senesi olacak" diyen Dinçer Güner, "Ayrıca 2001, 2002 ve 2003'te yaşadıklarımızın aynısı olacak. Ama sonra toparlanma olacak. Tüm dünyada gıdaya ulaşmada zorluk yaşanacak" şeklinde konuştu.

Dinçer Güner kimdir: Dinçer Güner 29 Nisan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini aldıktan sonra bir süre basın danışmanlığı ve kitap editörlüğü yapmıştır.

Hayatının en büyük hobisi olan astrolojiyi profesyonel bir işe dönüştürmek için Öner Döşer'in kurduğu AstroArt Astroloji Okulunda temel ve ileri seviye astroloji dersleri alarak mezun oldu.



Dinçer Güner sana sonra Merih Akalından Hint astroloji dersleri ve psikolojik dinamikleri anlamak için Prof. Dr. Mehmet Zarasızoğlun'dan sistem ve aile dizimleri alanında psikoterapi eğitimi aldı.

Güner kendi kurduğu astroloji bloğunda gökyüzü olaylarını ve insanlar üzerindeki etkilerini yazıyor. Bireysel danışmanlık, astroloji alanında eğitim ve seminerlere devam ediyor.

Dinçer Güner, Tv programlarına konuk olmasının yanı sıra Sözcü, Marie Vlaire ve Morhipo dergi ve gazetelerinde yazılar yayımlamaktadır.