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Tunceli'de yürüyüş yaparken gören şok oldu! Cesedin başında dikkat çeken detay

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tunceli'de yürüyüş yaparken gören şok oldu! Cesedin başında dikkat çeken detay

TUNCELİ'de mesire alanında Bülent Demirkaya'nın cesedi bulundu. Başında darp izi bulunan Demirkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tunceli-Erzincan karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Örenönü Tabiat Parkı’nda dün gece saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan erkeği görüp, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi.

Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin üzerindeki ceketin cebinden Bülent Demirkaya’ya ait kimlik çıktı. Demirkaya’nın başında darp izi olduğu saptandı. Demirkaya'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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