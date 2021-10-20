İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan taksi polemiğine cevap: Eyüp Bey de direksiyona geçecek

İBB’nin taksilerle ilgili yeni düzenlemesine Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu karara tepki gösterdi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Eyüp Bey de direksiyona geçecek' dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu yeni dönem başlıyor. Taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistem yürürlüğe giriyor. Buna göre, taksi plakası satışında ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) plaka satışında "Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı" şartı arama uygulamasının hukuka aykırı olduğunu savunarak konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan Aksu'ya "Yeni düzenlemeyle, Eyüp Bey de direksiyona geçecek" diye yanıt verdi.