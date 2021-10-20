Hande Kazanova kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi kimdir?

Teke Tek programında 2021 yılı için yaptığı birçok kehaneti tutan astroloji danışmanı, yazar ve oyunculuk deneyimi olan Hanze Kazanova aslen İzmirli ve 48 yaşında. 2011 yılında Gürcan Yücel ile evlenen Hande Kazanova Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldı?

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Haberturk ekranlarında Teke Tek programına katılan ve 2021 yılı kehanetleri ile çok konuşulan astroloji danışmanı, eğitmeni, araştırmacısı ve yazarı olan Hande Kazanova hakkında merak edilenler haberimizde.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk olan ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, önümüzdeki senelerde yaşanacak ekonomik krizlere yönelik korkutan tahminlerde bulundu.

Ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk oldu.

Ekonomi konusunda korkutan tahminler yapan Öner Döşer, "Çalıştığım astroloji haritalarından 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında ekonomik bir krize doğru sürüklendiğimizi söyleyebilirim. Bunu 2022'de anlayacağız ama esas zorluk 2023-2024'te olacak" ifadelerini kullandı.

"2022 ekonomik bir buhran senesi olacak" diyen Dinçer Güner, "Ayrıca 2001, 2002 ve 2003'te yaşadıklarımızın aynısı olacak. Ama sonra toparlanma olacak. Tüm dünyada gıdaya ulaşmada zorluk yaşanacak" şeklinde konuştu.

Hande Kazanova: Hande Kazanova, 25 Eylül 1973 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniveristesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitimi aldığı sırada katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Ardından Japonya'da yapılan Miss İnternatonial yarışmasında ilk ona girerek Türkiye’yi temsil etmiştir.

TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri alan Hande Kazanova 2000 yılında Kiss TV'de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sundu. Kazanova, daha sonra astrolojiye merak sardı. Burç yorumları yapan ve son dönemlerde Astrolog kimliği ile öne çıkan Hande Kazanova kendi adını taşıyan köşesinde burçlar hakkında yazılarını paylaşmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez 1997 yılında yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide canlandırdığı Ece karakteri ile geçen Hande Kazanova; Cinlerle Periler, Aşkına Eşkıya, Tatlı Hayat, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Kurtlar Vadisi, Her Yerde Sen gibi yapımlarda yer alan Hande Kazanova, 9 Temmuz 2011’de Gürcan Yücel ile hayatını birleştirdi.

Hande Kazanova, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur.