Öner Döşer 2022 yılı kehanetleri dolar yorumu korkuttu

Teke Tek programında 2021 yılı için yaptığı birçok kehaneti tutan astroloji danışmanı, eğitmeni, araştırmacısı ve yazarı olan Öner Döşer'in hayatı merak konusu oldu. Peki 20 yıl Kapalıçarşı'da çalıştıktan sonra astrolojiye merak saran Öner Döşer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Abone ol

Haberturk ekranlarında Teke Tek programına katılan ve 2021 yılı kehanetleri ile çok konuşulan astroloji danışmanı, eğitmeni, araştırmacısı ve yazarı olan Öner Döşer hakkında merak edilenler haberimizde.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk olan ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, önümüzdeki senelerde yaşanacak ekonomik krizlere yönelik korkutan tahminlerde bulundu.

Ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk oldu.

Ekonomi konusunda korkutan tahminler yapan Öner Döşer, "Çalıştığım astroloji haritalarından 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında ekonomik bir krize doğru sürüklendiğimizi söyleyebilirim. Bunu 2022'de anlayacağız ama esas zorluk 2023-2024'te olacak" ifadelerini kullandı.

"2022 ekonomik bir buhran senesi olacak" diyen Dinçer Güner, "Ayrıca 2001, 2002 ve 2003'te yaşadıklarımızın aynısı olacak. Ama sonra toparlanma olacak. Tüm dünyada gıdaya ulaşmada zorluk yaşanacak" şeklinde konuştu.

Öner Döşer Kimdir: Öner Döşer, 12 Şubat 1966 tarihinde saat 20:41'de İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu. 15 yıl boyunca lisanslı olarak basketbol oynadı. Dört kuşaktan beri süre gelen aile geleneğini bozmayarak başladığı ticaret hayatını, 20 yıl sonra Kapalıçarşı'dan ayrılarak noktaladı.

1999 yılından itibaren astroloji ile daha yakından ve yoğun olarak ilgilenmeye fırsat buldu. 2001-2003 yılları arasında Astroloji Birliği Derneği'nde çeşitli seminerlere ve Hakan Kırkoğlu ile astroloji derslerine katıldı. 2003 yılında Ortaçağ astrolojisi teknikleri üzerine Academy of Predictive Astrology'deki eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Ortaçağ astrolojisinde dünyaca uzman kabul edilen Astrolog Robert Zoller'in diploma seviyesini tamamlayarak "ustalık belgesi" almaya ve isminin ardından A.M.A. (Adeptus Medievalis Astrologiae: Ortaçağ Astrolojisi'nde Uzman) unvanı kullanmaya hak kazandı.

Döşer, 2005 yılında AstroArt Astroloji Okulu'nu kurdu ve astroloji bilgisinin zengin bir içerikle sistemli bir şekilde öğretilmesine ve yaygınlaştırılmasına önayak oldu.

Döşer'in, 2012 konusundaki çalışmaları, Güneş aktiviteleri ve Güneş merkezli astroloji üzerine yaptığı araştırma ve bulgularıyla uluslararası alanda da dikkat çekti. Büyük Britanya Astroloji Derneği yayın organı olan The Astrological Journal ve The Wise Magazine dergilerinde makaleleri yayınlandı.

Öner Döşer halen Ortaçağ, Rönesans astrolojisi ve modern astroloji teknikleri üzerine astroloji dersleri vermeye, astrolojinin çeşitli konuları üzerine seminerler düzenlemeye, köşe yazıları ve kitaplar hazırlamanın yanında astroloji danışmanlığı yapmaya devam ediyor.

2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında "Burcunuz ve Siz" kitap serisi ile birlikte Öner Döşer'in bugüne kadar yayınlanmış diğer kitapları şunlardır:

Alimlerin Astrolojisi

2008'de Türkiye

Dönüşüm Zamanı, 2012 Öncesi ve Sonrası

Büyük Uyanış, 2012 Öncesi ve Sonrası

Maksimum: Hazır mısınız?

Transition: Global Transformation and Reenewal