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Bekçi alımı 2021 ne zaman 10 bin jandarma bekçi alımı başvurusu

Bekçi alımı 2021 ne zaman 10 bin jandarma bekçi alımı başvurusu

Halkın can ve mal güvenliği sağlamak için kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla yapılan bekçi alımı 2021 yılında ne zaman olacak, 10 bin bekçi alımı tarihi belli oldu mu soruları yeniden gündemde. Peki 10 bin jandarma alımı 2021 yılında ne zaman?

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10 bin jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman soruları yeniden merak edildi. 2021 yılında yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler ekim ayı ile birlikte arttı. Jandarma bünyesine yapılacak 2021 bekçi alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğu araştırılıyor. İşte, bekçi istihdamında son gelişmeler...

Jandarma bekçi alımı başvuruları: 2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Bekçilik başvuru şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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