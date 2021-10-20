Diyarbakır'da zihinsel engelli kıza cinsel istismar iddiası! O taksici tutuklandı

DİYARBAKIR'da, zihinsel engelli D.K. (16) adlı kız çocuğunu düğün salonunun önünden aracına alıp, götürdüğü evde cinsel istismarda bulunmakla suçlanan taksi şoförü C.Y. (47) tutuklandı.

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Olay, 16 Ekim akşamı, Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile düğüne giden zihinsel engelli D.K., bir süre sonra salonun önüne çıktı. Bu sırada yoldan geçen taksi şoförü C.Y., D.K.'nin önünde durup, araca binmesi için ikna etmeye çalıştı. Taksiye binen D.K.'yi eve götüren C.Y., burada cinsel istismarda bulundu. C.Y., daha sonra D.K.'yi evinin yakınına bırakarak kaçtı. Evine giren D.K., olayı ailesine anlattı. Aile de polise giderek, şikayetçi oldu. İnceleme başlatan Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 30 kameranın kayıtlarını 2 gün boyunca izledi. Görüntülerden taksiyi ve şoförü tespit eden ekipler, C.Y.'yi gözaltına aldı.

Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.Y., çelik yelek giydirilerek, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. C.Y. 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' ve 'cinsel istismar' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.