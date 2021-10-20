UEFA'dan Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakemler Ali Palabıyık ve Halis Özkahya UEFA Avrupa Ligi'nde maç yönetecekler.

Abone ol

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Norveç'in Bodo/Glimt ile İtalya’nın Roma takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya ise, Romanya'nın CFR Cluj ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu müsabakasında düdük çalacak.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.