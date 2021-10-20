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Çorum'da Cumhuriyet Bayramı konseri Kovid-19 vaka artışı nedeniyle ertelendi

Çorum'da Cumhuriyet Bayramı konseri Kovid-19 vaka artışı nedeniyle ertelendi

Çorum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde yapılması planlanan konseri yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle erteledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2-8 Ekim tarihlerinde Çorum'un yanı sıra Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük'ün vaka sayısında en çok artış görülen 10 il olduğunu açıklamasının ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de kentteki günlük vaka sayılarının 217'den 436'ya yükseldiğini bildirmişti.

Çorum Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarındaki artış hızını dikkate alarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında yapmayı planladıkları halk konserini ertelediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapmayı planladığımız Göksel Doğançay konseri Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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