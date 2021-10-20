Koronavirüsün yeni varyantı İsrail'de tespit edildi! Çok daha bulaşıcı ve tehlikeli

İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olabileceği belirtilen corona virüsün yeni varyantı İsrail’de tespit edildi.

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Dünya çapında 4.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını mutasyona uğrayarak endişe yaratmaya devam ediyor. Önceki mutasyonlardan daha tehlikeli olan Delta mutasyonunun yeni varyantlarını inceleyen bilim insanları, "Yeni virüsler çok daha bulaşıcı ve tehlikeli" açıklamasını yaptı.

Ülke Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa'da bir dizi ülkede keşfedilen AY 4.2. varyantı İsrail'de tespit edildi" denildi.

Bakanlık, taşıyıcının Avrupa'dan gelen 11 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirterek, vakanın Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Bakanlık, çocuğun karantinaya alındığını ve başka herhangi bir temaslı vaka tespit edilmediğini söyledi.

İsrail sınırlarını yeniden açmayı planlarken, vaka sayısındaki artışın ardından erteleme kararı aldı.

Ağustos sonu ve Eylül başında günlük vaka sayısı günlük 11 bini aşarken, yetkililer, enfeksiyonlarla mücadele kapsamında Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu vatandaşlara uygulamak için kampanya başlattı.