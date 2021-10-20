Boğulma tehlikesi geçirdi 15 kurşun yedi elektrik çarptı trafik kazası geçirdi lakabı kedi oldu

Talihsiz kazaları geçirdiği zamanlarda bekar olduğunu belirten Övet, kendisini hayata bağlayan ve şimdi Lina ve Mila isimli kızlarının annesi Şeyda hanım ile evlendiğini söyledi. Övet, "Elektronik tamir işleri ve çanak anten montajı yaparken de üç kez çatıdan kafa üstü yere çakıldım. 2012 yılında geçirdiğim kazada 78 gün yoğun bakımda kaldım. Şimdi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sayesinde bir mısır tezgahı açtım, hayattayım ve nafakamı kazanıyorum. Yoğun bakımda 78 gün kalınca arkadaşlarım 'Artık yaşamaz mekanı cennet olsun' demişler. Şimdi mekanım burası, deniz arkamda, cennet gibi yerdeyim. Allah Mehmet Oktay’dan razı olsun. Arkadaşlarım çok dalga geçiyorlar 'Kedi canlı diyorlar, 9 canın vardı 7'si gitti' diyorlar. Sky Mehmet lakabım oldu Kedi" şeklinde konuştu.