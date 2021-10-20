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CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar 3 işçi gözaltına alındı

CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar 3 işçi gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyareti öncesinde CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar yaşandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Gelen Merkezi’nde ziyaret edecek.

Akşener’in ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi önünde İstanbul Şişli Belediyesi’nden haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve tepki amacıyla Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren 3 işçi eylem gerçekleştirdi. Polisin müdahale ederek gözaltına aldığı işçiler karakola götürüldü.

chp
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