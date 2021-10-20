Kübra Par: AK Parti'de görevli olduğunu belli etmeden dolaşan birileri var sokaklarda

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par bugün kaleme aldığı yazısında, "Halkın nabzını yoklamak için AK Parti'de görevli olduğunu belli etmeden dolaşan birileri var sokaklarda" dedi.

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Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında, "Son dönemde sahada halkla bire bir temas konusunda muhalefetin iktidara fark attığını görüyoruz. Muhalefet liderleri, özellikle de Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu sürekli yurt gezileri yaparak kapı kapı dolaşıyor. AK Parti’nin ise sahada görünürlüğü azaldı. Daha doğrusu biz öyle biliyorduk" ifadelerini kullandı. Par, AK Parti'de görevli bazı kişilerin de 'halkın nabzını yokladığını' belirtti ve şöyle devam etti:

"Meğer sahadalarmış ama tebdil-i kıyafet dolaşıyorlarmış! Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in ilginç açıklamasından öğrendik bu durumu. Şöyle diyor Kandemir: “Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Biz gerek teşkilatlarımız üzerinden, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve genel başkanımıza arz ediyoruz.”

Demek ki halkın nabzını gerçek manada yoklamak için AK Parti'de görevli olduğunu belli etmeden dolaşan birileri var sokaklarda.

'AK Parti neden bu yola ihtiyaç duyuyor?'

Kübra Par, bunun sebebini şu şekilde açıkladı:

"Peki AK Parti neden bu yola ihtiyaç duyuyor? AK Parti’den yetkili isimler olduklarını söyleyerek kapıları çaldıklarında tepki görmekten mi çekiniyorlar? Veya halkın “Başıma bir şey gelir mi?” endişesiyle gerçek fikirlerini söyleyemeyeceğini mi düşünüyorlar? Normalde siyasi partiler açıktan propaganda yapar, halkın derdiyle ilgilendiğini doğrudan belli ederek oy almaya çalışır. Eğer AK Parti için durum böyle değilse, vatandaşın gözünün içine bakarak şikâyetini dinleyebilmekten uzaklaştılarsa durumları pek parlak değil demektir."

"Muhalefetin erken zafer psikolojisine rağmen AK Parti’nin kendi tabanını konsolide etme ve düşen oyları geri toplama ihtimali yok değil" ifadelerini kullanan Par 4 madde sıraladı.

Habertürk yazarı Par "Seçmen tam manasıyla muhalefete de iktidara da güvenmiyor. Seçime daha 1.5 sene var. Topla oynama süresi muhalefet lehine.Maç bitmiş değil." dedi.

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