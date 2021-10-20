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LPG'ye bir zam daha geliyor! Saat 24:00 olmadan depoları doldurun

LPG'ye bir zam daha geliyor! Saat 24:00 olmadan depoları doldurun

Motorine art arda yapılan zammın ardından bu gece, otogaz (LPG) fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor.

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Motorine art yapılan zammın ardından bu gece, otogaz (LPG) fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor. Benzine, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 23-24 kuruş zam yapılmıştı.

Benzin (tonu), küresel piyasalarda 818 dolarla başladı. Yurt içinde dolar kurunun da rekor üstüne rekor kırması üzerine benzinde bir miktar artış hesaplandı. Ancak, izleyen günlerde benzinin tonu kademe kademe düştü.

812 dolara kadar geriledi ve düşüş eğiliminin devam etmesine bağlı olarak söz konusu üründe zam baskısı ortadan kalktı. Benzinde, şimdilik bir artış ön görülmüyor.

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