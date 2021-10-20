29 Ekim şiirleri 1 kıtalık kısa okul öncesi 29 ekim şiirleri

2021 yılında yani yarın Cumhuriyet'in 98. yılını kutlayacağız. 29 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Okula başlayan öğrenciler ise 29 Ekim şiirlerini araştırıyor. İşte en güzel, en duygusal Cumhuriyet bayramı şiirleri, kısa 4 kıtalık-2 kıtalık 29 Ekim şiirleri ve Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri...

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29 Ekim Cumhuriyet bayramına sayılı günler kaldı. Bu sene yani 2021 yılında Cumhuriyet bayramı cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'in bu sene 98. yılını kutlayacağız.Uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime geçen öğrenciler bu şanlı günü okullarında etkinlikle kutlayacak. Okula başlayan öğrenciler, okul öncesi öğrenciler ve online eğitim gören öğrenciler 29 Ekim şiirlerini araştırıyor. İşte en güzel 29 Ekim şiirleri, kısa 2 kıtalık-4 kıtalık Cumhuriyet şiirleri ve Atatürk'ün unutulmaz Cumhuriyet sözleri...

29 Ekim hangi güne denk geliyor: Bu yıl 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk gelmektedir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Atatürk’ün emaneti,

Seviyoruz cumhuriyeti.

Sevdik hürriyeti,

Sahiplendik cumhuriyeti.

***

Cumhuriyet benim,

Ben cumhuriyetim.

Ülkemin hüvviyeti,

Türkiye Cumhuriyeti. (İshak Özlü)

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

***

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

***

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

***

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet…

***

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet. (Rakım ÇALAPALA)

2019 yılında Kayseri’deki Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,

Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.

***

Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.

Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.

***

Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,

Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,

***

Canlansın ışık selleri olsun da o damla

Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.

***

Kim der ki en son rakamlar da delirsin.

On beş asır on beş yılın eb’adına girsin.

***

Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,

Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.

***

Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:

Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,

***

Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.

Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.

***

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,

Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.

***

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,

Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.

***

Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,

İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.

***

Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;

Sen asrını üstünde izin varsa benimse;

BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR TOPRAK EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR. (Mithat Cemal KUNTAY)

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.