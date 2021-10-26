Afganistan'da insanlık dramı! Açlıktan ölmemek için 500 dolara bebeklerini satıyorlar!
Afganistan yıllar süren yoksulluğun, sefaletin zirve dönemini yaşıyor. Bazı kurumlar her ne kadar acil çağrılar yapsa da yardımlar yapılmıyor. İnsanlar diğer çocukları aç kalmasın diye bebeklerini 500 dolar gibi rakamlarla tanımadığı kimselere çocuklarını satıyor.
Afganistan, Taliban'ın Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana ekonomisinde keskin bir bozulma görürken, dünyanın en büyük insani kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Halkın açlıkla boğuştuğu ülkede, bir aile tanımadıkları bir adama kız bebeklerini 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) sattı. Çocuğun akıbeti bilinmezken, aile başka çaresinin olmadığını savundu.
Afganistan'da açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından bir kız bebek 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) satıldı.
Taliban, geçen Ağustos ayından ABD’nin ülkeden kaotik çekilmesiyle birlikte Afganistan’da yönetimi ele geçirdi. Uluslararası yardım fonlarının dondurulduğu ülkedeki hanelerin yalnızca yüzde 5'i yeterli miktarda yiyeceğe ulaşabiliyor, bankaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
Afganistan ekonomisi, Taliban'ın Ağustos ayında ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden önce de sallantıdaydı. Ülkenin ekonomisi büyük ölçüde dış yardıma bağımlıydı. Dünya Bankası’nın verilerine göre, Afganistan gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 40'ı uluslararası yardımdan geliyor.