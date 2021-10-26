Afganistan'da insanlık dramı! Açlıktan ölmemek için 500 dolara bebeklerini satıyorlar!

Afganistan, Taliban'ın Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana ekonomisinde keskin bir bozulma görürken, dünyanın en büyük insani kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Halkın açlıkla boğuştuğu ülkede, bir aile tanımadıkları bir adama kız bebeklerini 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) sattı. Çocuğun akıbeti bilinmezken, aile başka çaresinin olmadığını savundu.