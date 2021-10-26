Tezkere için kaç oy gerekiyor? TBMM aritmetiği partilerinin milletvekili sayısı

IRAK ve Suriye tezkeresi TBMM gündemine gelirken, CHP hayır oyu vereceğini duyurdu. Peki tezkerenin meclisten geçmesi için kaç oy gerekiyor, AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı yeterli oluyor mu?

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IRAK ve Suriye tezkereleri Türkiye'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP ilk kez sınır ötesi tezkereye 'hayır' diyeceğini duyurdu. Bu kararla birlikte meclis aritmetiği büyük önem kazandı. Tezkerenin meclisten geçmesi için salt çoğunluk gerekiyor. Oylamaya 500 milletvekili katılırsa en az 251 kabul oyu gerekecek. AK Parti ve MHP'nin oyları tezkerenin geçmesi için yeterli olacak.

Salt çoğunluk nedir? : Salt çoğunluk meclisteki oturuma katılan milletvekillerinin yarıdan bir fazlasının oyu demek.

Meclis'teki partilerin milletvekili sayısı kaç?

TBMM'de, 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor. Partilerin milletvekili dağılımı şöyle:

AK Parti : 290

CHP : 139

HDP : 62

MHP : 49

İYİ Parti : 39

Saadet Partisi : 2

Türkiye İşçi Partisi : 2

Büyük Birlik Partisi : 1

Demokrat Parti : 1

Türkiye kaç tezkere çıkardı? : TBMM, 1950'den bugüne yurt dışına asker gönderilmesi için 76 kez izin verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Meclis'ten bugüne kadar geçen tezkerelerle Kore, Kıbrıs, Filistin, Somali, Bosna Hersek, Afganistan, Irak, Suriye, Libya ve Azerbaycan'ın arasında bulunduğu çok sayıda ülkede görev aldı.