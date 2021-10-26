Benzin fiyatlarına 24 saatte ikinci zam! Dün 44 kuruş zamlanmıştı bugün 28 kuruş daha geldi

Resmi açıklama geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam geldi. Benzine dün gece yarısı itibariyle 44 kuruş zam gelmişti.

Abone ol

Benzin fiyatlarına 24 saat içinde iki parça halinde 72 kuruş zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, dün gece yarısı 44 kuruş zamlanan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 28 kuruş zam geldi.

EPGİS'den yapılan açıklama şöyle; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 28 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Benzine dün gece 44 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte benzin fiyatları 24 saatte 72 kuruş artmış oldu. EPGİS Başkanı, zamların devam edeceğinin sinyalini de verdi. Dün gece yarısı gelen zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselmişti.

Zamlı benzin fiyatları: Bu gece gelecek olan zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8.36 liradan 8.64 liraya, Ankara'da 8.47 liradan 8.75 liraya, İzmir'de ise 8.47 liradan 8.75 liraya yükselecek.