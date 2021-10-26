BIST 1.512
DOLAR 9,53
EURO 11,07
ALTIN 546,80
HABER /  EKONOMİ

Benzin fiyatlarına 24 saatte ikinci zam! Dün 44 kuruş zamlanmıştı bugün 28 kuruş daha geldi

Benzin fiyatlarına 24 saatte ikinci zam! Dün 44 kuruş zamlanmıştı bugün 28 kuruş daha geldi

Resmi açıklama geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam geldi. Benzine dün gece yarısı itibariyle 44 kuruş zam gelmişti.

Abone ol

Benzin fiyatlarına 24 saat içinde iki parça halinde 72 kuruş zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, dün gece yarısı 44 kuruş zamlanan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 28 kuruş zam geldi.

EPGİS'den yapılan açıklama şöyle; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 28 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Benzine dün gece 44 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte benzin fiyatları 24 saatte 72 kuruş artmış oldu. EPGİS Başkanı, zamların devam edeceğinin sinyalini de verdi. Dün gece yarısı gelen zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselmişti.

Zamlı benzin fiyatları: Bu gece gelecek olan zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8.36 liradan 8.64 liraya, Ankara'da 8.47 liradan 8.75 liraya, İzmir'de ise 8.47 liradan 8.75 liraya yükselecek.

İlgili Haberler
İSKİ suya gizli zam yaptı uygulama 14 Ekim'de kaldırıldı su faturaları yüzde 20 arttı Benzine 2.5 liralık zam gelecek mi? Resmi Gazete'de yayınlandı 2022'de de sürecek Benzinin litresine 44 kuruş zam geldi! Bu geceden itibaren geçerli..
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Afganistan'da insanlık dramı! Açlıktan ölmemek için 500 dolara bebeklerini satıyorlar!
Foto Galeri Afganistan'da insanlık dramı! Açlıktan ölmemek için 500 dolara bebeklerini satıyorlar! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bilgin açıkladı! 11 ilaç geri ödeme listesine alındı! Kanser ve bebek ilaçları da var
Bakan Bilgin açıkladı! 11 ilaç geri ödeme listesine alındı! Kanser ve bebek ilaçları da var
Ekim ayında ne zaman hangi günler hacamat yaptırılır?
Ekim ayında ne zaman hangi günler hacamat yaptırılır?
Bankacılık sektöründeki söylentilere BDDK Başkanı Akben noktayı koydu
Bankacılık sektöründeki söylentilere BDDK Başkanı Akben noktayı koydu
CHP Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyecek! Özgür Özel duyurdu HDP istemişti
CHP Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyecek! Özgür Özel duyurdu HDP istemişti
Rusya 218 ton mandalinayı geri gönderdi! Çok tehlikeli!
Rusya 218 ton mandalinayı geri gönderdi! Çok tehlikeli!
Kemal Kılıçdaroğlu : Suriye'ye TÜGVA'cıları yolla Bilal Erdoğan komutan olsun
Kemal Kılıçdaroğlu : Suriye'ye TÜGVA'cıları yolla Bilal Erdoğan komutan olsun
İSKİ suya gizli zam yaptı uygulama 14 Ekim'de kaldırıldı su faturaları yüzde 20 arttı
İSKİ suya gizli zam yaptı uygulama 14 Ekim'de kaldırıldı su faturaları yüzde 20 arttı
AK Parti'den CHP'nin tezkere kararına ilk tepki! CHP hayır diyecek!
AK Parti'den CHP'nin tezkere kararına ilk tepki! CHP hayır diyecek!
Isparta'da yaşandı! Hülya sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Isparta'da yaşandı! Hülya sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz uyardı: Her 100 vakadan 35'i...
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz uyardı: Her 100 vakadan 35'i...