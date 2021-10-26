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Rusya 218 ton mandalinayı geri gönderdi! Çok tehlikeli!

Rusya 218 ton mandalinayı geri gönderdi! Çok tehlikeli!

Rusya’nın, 218 ton mandalinayı ürünlerde Akdeniz meyve sineği görülmesi üstüne Türkiye’ye geri gönderdiği belirtildi. Gerekçede çok tehlikeli bir tarım zararlısı olduğuna dikkat çekildi.

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Rusya’nın veterinerlik ve tarım ürünleri denetim servisi Rosselhoznadzor, Türkiye’den deniz yolu ile Krasnodar’a ulaşan 12 parti mandalinanın ülkeye girişine izin verilmediğini ve söz konusu ürünlerin geri gönderildiğini açıkladı.

Mandalinaların geri gönderilme sebebinin, ürünlerde Akdeniz meyve sineği (ceratitis capitata) belirlenmiş olması olduğu kaydedildi. Türkiye’ye bu sebeple geri gönderilen mandalinaların toplam ağırlığının 218 tonu geçtiği belirtiliyor.

Akdeniz meyve sineği görülen ürünlerin Rusya’ya girişi yasak ve yayılımının önünü kesmek için bu ürünler geri gönderiliyor. Rosselhoznadzor’un açıklamasında, Akdeniz meyve sineğinin kayısı, elma, erik, vişne ve domates dahil 200’ü aşkın türe zarar verebilecek çok tehlikeli bir tarım zararlısı olduğu kaydediliyor.

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