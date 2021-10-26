İSKİ suya gizli zam yaptı uygulama 14 Ekim'de kaldırıldı su faturaları yüzde 20 arttı
İBB iştiraklerinden İSKİ, 2019 yılında uygulamaya konulan suda "İnsani Kullanım Hakkı"nı kaldırdı. Uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanmış oldu.Abone ol
İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın İBB iştiraklerinden İSKİ tarafından kaldırıldı.
Su faturaları yüzde 20 zamlı olacak
Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı. "İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, sosyal medyada da büyük tepki gördü.
Konuyu doğrulayan İSKİ yetkilileri, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibariyle kaldırıldığını açıkladı.
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