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İSKİ suya gizli zam yaptı uygulama 14 Ekim'de kaldırıldı su faturaları yüzde 20 arttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İSKİ suya gizli zam yaptı uygulama 14 Ekim'de kaldırıldı su faturaları yüzde 20 arttı

İBB iştiraklerinden İSKİ, 2019 yılında uygulamaya konulan suda "İnsani Kullanım Hakkı"nı kaldırdı. Uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanmış oldu.

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İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın İBB iştiraklerinden İSKİ tarafından kaldırıldı.

Su faturaları yüzde 20 zamlı olacak

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı. "İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, sosyal medyada da büyük tepki gördü.

Konuyu doğrulayan İSKİ yetkilileri, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibariyle kaldırıldığını açıkladı.

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