BIST 1.512
DOLAR 9,52
EURO 11,05
ALTIN 547,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya'da köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi

 MALATYA’da bir şantiyede 3 köpeği poşete koyarak bagajda götürmeye çalışırken bir hayvan sever tarafından fark edilen şantiye çalışanının iş akdi fesih edildi.

Abone ol

Malatya’da Dilek yolu üzeri Şehir Mezarlığı yakınlarında önceki gün yaşanan olayda, bölgede direksiyon eğitmeni olarak çalışan Kübra Koca’nın fark etmesi ile şantiyedeki bir araca 3 köpeği koyduğu fark edilen çalışan hakkında idari para cezası kesildi. Firma tarafından da iş akdi hemen fesih edilen çalışanı kendisini görüntüleyen hayvan sever Kübra Koca’ya hakaret ettiği gerekçesi ile de polis merkezine şikayette bulunuldu.

Köpeklerin poşette havasız bir şekilde eziyet edilmesini cep telefonu ile görüntüleyen direksiyon eğitmeni Kübra Koca, eğitim sırasında fark ettiği bu insanlık dışı olaya hemen müdahale ettiğini söyleyerek “Burada bir kişinin yaptığını buradaki şantiyenin tüm çalışanlarına bağlayamayız. Çünkü şantiyede hayvanseverler de çok. Bulduğumuz bir çok sokak hayvanına da bakıyorlar. Ben ayrıca gönüllü hayvanseverim de ama ne yazık ki görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Şu anda huzurluyum ancak kayıp yaralı bir köpeğinde bulunmasını istiyoruz” dedi.

Şantiyenin Satış ve Pazarlama Müdürü Onur Gençer de yaşanılan bu münferit olaydan dolayı üzüntü duyduklarını söyleyerek, “Biz kurum olarak her zaman sokak hayvanlarına yardım ediyoruz, onlara mama desteği barınma desteği sağlıyoruz. Maalesef bir çalışanımızın bizim kontrolümüzün dışında gerçekleştirdiği bir durum bu. Hemen iş akdini fesih ettik, bundan sonrası adli mercilerin sorumluluğundadır” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya 218 ton mandalinayı geri gönderdi! Çok tehlikeli!
Rusya 218 ton mandalinayı geri gönderdi! Çok tehlikeli!
Kemal Kılıçdaroğlu : Suriye'ye TÜGVA'cıları yolla Bilal Erdoğan komutan olsun
Kemal Kılıçdaroğlu : Suriye'ye TÜGVA'cıları yolla Bilal Erdoğan komutan olsun
AK Parti'den CHP'nin tezkere kararına ilk tepki! CHP hayır diyecek!
AK Parti'den CHP'nin tezkere kararına ilk tepki! CHP hayır diyecek!
Isparta'da yaşandı! Hülya sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Isparta'da yaşandı! Hülya sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Gaziantep'te girdiği banyodan uzun süre çıkmadı! İçeri giren aile şok oldu
Gaziantep'te girdiği banyodan uzun süre çıkmadı! İçeri giren aile şok oldu
Cumhurbaşkanlığı 2022 için enflasyon ve büyüme hedefini açıkladı! İşte 2022 dolar tahmini
Cumhurbaşkanlığı 2022 için enflasyon ve büyüme hedefini açıkladı! İşte 2022 dolar tahmini
Ankara'da emekli astsubay dehşet saçtı! Eşini silahla öldürüp intihar etti
Ankara'da emekli astsubay dehşet saçtı! Eşini silahla öldürüp intihar etti
Diyanet personel alım takvimi 2021 kaç kişi alınacak?
Diyanet personel alım takvimi 2021 kaç kişi alınacak?
Antalya Manavgat'ta orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor
Antalya Manavgat'ta orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor
Perşembe günü öğleden sonra bankalar tatil mi olacak?
Perşembe günü öğleden sonra bankalar tatil mi olacak?