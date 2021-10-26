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Niğde'de şehidin anne ve babası 6 gün arayla öldü! Meğer cenazede...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Niğde'de şehidin anne ve babası 6 gün arayla öldü! Meğer cenazede...

HAKKARİ'de 1995 yılında şehit düşen Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan'ın Niğde'nin Çamardı ilçesinde yaşayan anne ve babası, 6 gün arayla vefat etti. Anne Ayşe Kızıltan'ın eşinin cenaze töreninde koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

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Çamardı ilçesi Kavlaktepe köyünde oturan Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan'ın babası Mehmet Kızıltan (82), 19 Ekim'de hayatını kaybetti. Kızıltan'ın cenazesi, Çamardı Kaymakamı Abdulkadir Nar, askeri erkan, yakınları ve köy halkının katılımıyla toprağa verildi. Şehidin KOAH hastası annesi Ayşe Kızıltan (73), cenaze töreninde koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan anne Kızıltan, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Kızıltan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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