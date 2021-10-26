Dolar büyükelçi krizinin çözülmesiyle 9.41 TL’ye kadar geriledi

Günlerdir rekor üstüne rekor kıran dolar, 10 büyükelçi krizinin çözülmesiyle bilikte düşüşe geçti ve 9.41 TL seviyesini gördü.

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Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden on Batılı ülkenin büyükelçisinin Persona Non Grata (İstenmeyen kişi) ilan edilmesinden vazgeçilmesi doların düşmesine, borsanın yükselmesine neden oldu.

Krizin etkisiyle pazartesi sabah saatlerinde 9.85 TL’ye kadar yükselen dolar salı günü 9.41 TL’ye kadar geriledi. Dolar saat 16:00 sularında ise hafif yükselişle 9.48 TL seviyesinden işlem görüyordu.