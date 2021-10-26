Pervin Buldan ittifak ortaklarına tezkere için seslendi: Hayır oyu verin

ANKARA'da Irak ve Suriye tezkeresi üzerinden restleşme yaşanıyor. HDP'nin talebine uyan CHP, tezkereye hayır oyu vereceğini duyurdu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında muhalefete 'hayır' oyu verin çağrısı yaptı.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tezkereyi gündemine aldı. Buldan, halkın gündeminin yoksulluk, işsizlik, geçim derdi ve adaletsizlikken iktidarın gündeminin yine "savaş tezkereleri" olduğunu savunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

-"Irak, Suriye birleşik savaş tezkeresi bugün Genel Kurulda görüşülecek. Her yıl tezkerenin süresini bir yıl uzatan iktidar, bu kez süreyi iki yıl uzatmak istiyor. Demek ki iktidar, bir yıl sonra AKP Grubu'nun kalıp kalmayacağından ve Meclisi toplayamayacağından endişe ettiği için süreyi iki yıl uzatarak tezkereyi garanti altına almaya çalışmaktadır. Gidici olduklarını kendileri de artık görmektedir.

Bu tezkere iktidarın aynı zamanda gidiş tezkeresidir.

-2023'e kadar parlamentoyu savaş siyasetinin ipoteği altına almaya çalışan tezkerenin adını doğru koyalım ve doğru tartışalım istiyoruz. Uluslararası hukuka aykırı olan bu tezkere, içeride ve dışarıda çürümüşlük, çözümsüzlük tezkeresidir. Çürümüş yolsuzluk ve rant düzenini ayakta tutma tezkeresidir. İflas etmiş ekonominin, büyük çöküşün üzerini kapatma telaşıdır. Suriye barışını sabote etme, çatışma ve istikrarsızlıktan nemalanma tezkeresi olduğunu özellikle ifade etmek isterim.

-Bu tezkere aynı zamanda Kürt düşmanlığı tezkeresidir. Suç örgütleri ÖSO'ya, IŞİD'e, El-Nusra'ya nefes aldırma tezkeresidir.

-Bu tezkere, toplumsal desteğini her geçen gün kaybeden AK Parti iktidarının aynı zamanda bir seçim kampanyasıdır. Suriye'ye askeri operasyon naraları atarak, içeride yarattığınız büyük ekonomik, toplumsal çöküşün üzerini asla örtemeyeceksiniz. Bakın kötü yönetiminiz yüzünden halk açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten adeta kan ağlamaktadır. Peş peşe yaptığınız zamlar zulme dönüşmüştür."

Muhalefet hayır desin

Pervin Buldan, muhalefet partilerinden, "iktidarın Suriye tezkeresiyle Türkiye'yi yeni maceralara sürükleme ve kendi koltuğunu sağlamlaştırma gayretlerine destek olmamasını" isteyerek, şöyle devam etti:

-"Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın. Suriye halklarının barış çabalarını sadece sabote edecek savaş ve yıkım politikalarına alet olmayın. Suriye barışının yanında yer alın. Diyaloğun, çözümün ve müzakerenin yanında yer alın. ÖSO'ya, IŞİD'e, El-Nusra'ya uzanan bu tezkereye siz de 'evet' demeyin. 'Evet' oyu verecek ellere özellikle bunları hatırlatmak istiyorum; Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye 'hayır' demelidir. Tezkereye 'evet' demeniz bu kadim sorunun çözümsüz kalmasına hizmet etmektir. Bundan kaçının diyoruz."