ABD'nin BAE'ye SİHA satışına onay vermesi Katar'da hayal kırıklığı yarattı

ABD, Katar'ın insansız hava aracı (İHA) talebine yanıt vermedi. ABD basınına konuşan Katarlı kaynaklar özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) onay verilip Katar'a henüz cevap bile verilmemesinden duyulan memnuniyetsizliği dile getirdi.

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Amerikan gazetesi Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre; Katar hükumetinden adı açıklanmayan bir kaynak, Katar'ın insansız hava araçları (İHA) satın alma talebine ABD'nin yanıt vermemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Katar'ın bir yıldan fazla bir süre önce ABD'ye dört Predator İHA satın almak için talepte bulunduğu bildirildi ancak gazeteye konuşan kaynaklar ABD Dışişleri Bakanlığının henüz talebe yanıt vermediğini ve gecikme nedeniyle de ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

BAE'ye onay verildi

Katar'ın Afganistan'dan tahliyeler sırasında ABD'ye yardım etmesi ve Dışişleri Bakanlığının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere diğer bölgesel müttefiklerden gelen benzer talepleri onaylamasıyla Katar'ın memnuniyetsizliğinin daha da arttığı belirtildi.

Katar; terör faaliyetlerini önlemek, yaklaşan FIFA Dünya Kupası'nda güvenliği artırmak ve doğalgaz tesislerini izlemek için satın alınacak İHA'ları kullanmayı planlıyordu.