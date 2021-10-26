Bülent Turan'dan CHP'nin tezkere kararına tepki tek gerekçe HDP'yi kızdırma korkusu
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır oyu vereceklerini söyleyen CHP'ye tepki göstererek, "tek gerekçe ittifak ortağı HDP'yi kızdırma korkusu!" dedi.Abone ol
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Tezkereye hayır oyu vereceğini açıklayan CHP'ye AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tepki geldi.
HDP'li vekilin tezkere önceye CHP'ye uyarısı olay olmuştu
Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tezkereye ilişkin HDP'li vekilin CHP'ye sert uyarısını hatırlatarak yanıt verdi.