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HDP tezkere kararına Fransa'yı savunarak tepki gösterdi

HDP tezkere kararına Fransa'yı savunarak tepki gösterdi

Mehmetçik'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev süresi 1 yıl daha uzatılırken Halkların Demokratik Partisi (HDP) bu karara Fransa'yı savunarak tepki gösterdi.

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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi.

HDP'den Fransa savunması

Türkiye'nin Afrika'daki imajı, yürütülen başarılı diplomasi sayesinde giderek güçlenirken kıtada da artan etkinliğini Fransa'dan sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) de endişe ile karşıladı. HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, partisi adına tezkereye karşı çıktı.

Türkiye'nin, son dönemde Afrika'ya asker göndermeye çalıştığını söyleyen  Özsoy "Türkiye, Afrika'ya abanmış durumda, asker göndermeye çalışıyor. Fransa, bölgedeki askerlerini bir yıl içinde yarıya indirmeyi düşünürken orada oluşan bu boşluğu doldurmak için birtakım askeri maceralara giriyor" diye konuştu.

Özsoy, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde meseleleri daha fazla militarize etmeden, silah satma yarışına girmeden çok daha farklı bir politika izleyebileceğini de savundu.

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