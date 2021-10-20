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Sinovac koronavirüs aşısının üçüncü doz etkinlik oranı açıklandı

Sinovac koronavirüs aşısının üçüncü doz etkinlik oranı açıklandı

TÜRKİYE'de de kullanılan 'CoronaVac' adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını üreten Sinovac tarafından açıklanan verilere göre üçüncü doz yapıldıktan 14 gün sonra aşının etkinliği yüzde 56'dan yüzde 80,2'ye yükseliyor. Aşının hastaneye yatışı engellemede ki oranı ise yüzde 84'ten yüzde 88'e çıkıyor.

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TÜRKİYE'de de kullanılan 'CoronaVac' adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını üreten Sinovac firması ikinci dozdan sonra uygulanan üçüncü dozun etkili olmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Şirketten yapılan açıklamada Şili'de elde edilen verilen paylaşılarak aşıda üçüncü dozun gerekliliğine vurgu yapıldı.

Üçüncü dozun 6'ıncı aydan sonra yapılması durumunda antikor etkinliğinin yükseldiği saptandı.

Sinovac tarafından açıklanan verilere göre üçüncü doz yapıldıktan 14 gün sonra aşının etkinliği yüzde 56'dan yüzde 80,2'ye yükseliyor.

Aşının hastaneye yatışı engellemede ki oranı ise yüzde 84'ten yüzde 88'e çıkıyor.

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