Usta sanatçı Durul Gence hayatını kaybetti! Efsane ismin ölüm sebebi...

Türkiye'de batı müziğinin öncülerinden kabul edilen Durul Gence hayatını kaybetti.

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Türkiye'de batı müziğinin öncülerinden, pek çok ünlü isme eşlik eden "efsane davulcu" ve başarılı orkestra şefi Durul Gence, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir parkinson hastası olan 81 yaşındaki Durul Gence, üç haftadır kanser tedavisi de gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeydi. 70’li yıllarda yaptığı başarılı işlerle adını duyuran Durul Gence, Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışmıştı.







Durul Gence kimdir?

Türk caz müzisyeni ve orkestra şefi Durul Gence, 1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atıldı. Gence, 1970 yılında yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlendi. Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı. Bir yıl kadar Norveç'te kaldı. ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde "İnsan, müzik ve caz" dersleri veren Gence'nin, DG-4 adında bir topluluğu bulunuyordu. Sanatçı, Mart 2005'te 50. sanat yılını kutlamıştı.