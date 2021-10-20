Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı! En yüksek seviyede

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin 66 bin 100 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Kripto para ETF'lerinin borsada işlem görmesini sağlayacak düzenleyici kurul onayının ardından yükselişini hızlandıran Bitcoin, tarihi zirvesini aşarak 66 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon 245 milyar dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 48 seviyesine çıktı.

Tarihi zirve

Coinmarket verilerine göre güne 61 bin 622 dolar olarak başlayan Bitcoin, yüzde 5,7 artış ile 66 bin 208 doları görerek tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin'in 24 saatlik işlem hacmi ise yüzde 5 artarak 39 milyar 802 milyon dolara çıktı.