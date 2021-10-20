BIST 1.435
DOLAR 9,25
EURO 10,78
ALTIN 530,29
HABER /  EKONOMİ

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı! En yüksek seviyede

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı! En yüksek seviyede

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin 66 bin 100 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Abone ol

Kripto para ETF'lerinin borsada işlem görmesini sağlayacak düzenleyici kurul onayının ardından yükselişini hızlandıran Bitcoin, tarihi zirvesini aşarak 66 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. 

En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon 245 milyar dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 48 seviyesine çıktı.

Tarihi zirve

Coinmarket verilerine göre güne 61 bin 622 dolar olarak başlayan Bitcoin, yüzde 5,7 artış ile 66 bin 208 doları görerek tarihinin en yüksek seviyesini gördü. 

Bitcoin'in 24 saatlik işlem hacmi ise yüzde 5 artarak 39 milyar 802 milyon dolara çıktı. 

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
Kış aylarının vazgeçilmezi! Kilosu 400 TL oldu: Fiyatlar hiç düşmeyecek
Kış aylarının vazgeçilmezi! Kilosu 400 TL oldu: Fiyatlar hiç düşmeyecek
Çanakkale Boğazı'nda 7 kiloluk levrek yakaladı
Çanakkale Boğazı'nda 7 kiloluk levrek yakaladı
Gözde Seda Altuner kimdir kaç yaşında evli mi çocuğu var mı?
Gözde Seda Altuner kimdir kaç yaşında evli mi çocuğu var mı?
Muharrem İnce Bandırma’da yarış atına bindi esnafı gezdi
Muharrem İnce Bandırma’da yarış atına bindi esnafı gezdi
DSÖ meme kanserinin en çok Avrupa'da görüldüğünü açıkladı
DSÖ meme kanserinin en çok Avrupa'da görüldüğünü açıkladı
Ali Babacan'a sert tepki: Seni davar çobanı tutan olmazdı sen AK Parti’de itibar kazandın
Ali Babacan'a sert tepki: Seni davar çobanı tutan olmazdı sen AK Parti’de itibar kazandın
Özdemir Bayraktar'ın anlattığı Selçuk Bayraktar anısı: Çocuğu Amerika’dan kurtardım
Özdemir Bayraktar'ın anlattığı Selçuk Bayraktar anısı: Çocuğu Amerika’dan kurtardım
Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım tercihiyle ilgili açıklama
Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım tercihiyle ilgili açıklama
İstanbul'da hafriyat kamyonu yan yattı! Yol trafiğe kapandı
İstanbul'da hafriyat kamyonu yan yattı! Yol trafiğe kapandı