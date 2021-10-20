BIST 1.435
DOLAR 9,25
EURO 10,78
ALTIN 530,29
HABER /  EKONOMİ

Kış aylarının vazgeçilmezi! Kilosu 400 TL oldu: Fiyatlar hiç düşmeyecek

Kış aylarının vazgeçilmezi! Kilosu 400 TL oldu: Fiyatlar hiç düşmeyecek

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ıhlamurlar satışa çıktı. Yaprak ıhlamurun kilosu 200, çiçek ıhlamurun ise 400 liradan satılıyor. Verimin düşük olması nedeniyle fiyatların arttığını belirten aktarlar, kışın fiyatın daha da artacağını söyledi.

Abone ol

Bitkisel çaylar satan dükkanların tezgahlarını süsleyen ıhlamurlar görücüye çıktı. Geçtiğimiz aylarda dağlardan toplanıp kurutulan ıhlamurlar, havaların soğumasıyla birlikte talep görmeye başladı. Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatları ise 200 ile 400 lira arasında değişiyor.

Diyarbakır’da bitkisel çayların da olduğu işletmenin müdürü olan Bünyamin Bünül, çiçek ıhlamurun kilosunun 400, yaprak ıhlamurun kilosunun ise 200 lira olduğunu söyledi. Verimin düşük olmasının fiyatların artmasına neden olduğunu anlatan Bünül, ıhlamurun kilo şeklinde alıcısının olmadığını, küçük paketler şeklinde sattıklarını belirtti.


"Fiyatlar daha da artacak"
Ihlamurun kış öncesi büyük rağbet gördüğünü kaydeden Bünül, "Bu yıl ıhlamurda rekolte düşük. Aşırı bir talep var, ama mal yok. Tahminim bu kış fiyatlar hiç düşmeyecek, aksine artacak. Bence önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosu 600 liraya kadar yükselecek" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD askeri üssünde bomba ve keskin nişancı alarmı
ABD askeri üssünde bomba ve keskin nişancı alarmı
Çanakkale Boğazı'nda 7 kiloluk levrek yakaladı
Çanakkale Boğazı'nda 7 kiloluk levrek yakaladı
Balık tezgahları doldu taştı: Bu fiyatı epeydir ilk defa görüyorum
Balık tezgahları doldu taştı: Bu fiyatı epeydir ilk defa görüyorum
Muharrem İnce Bandırma’da yarış atına bindi esnafı gezdi
Muharrem İnce Bandırma’da yarış atına bindi esnafı gezdi
Ali Babacan'a sert tepki: Seni davar çobanı tutan olmazdı sen AK Parti’de itibar kazandın
Ali Babacan'a sert tepki: Seni davar çobanı tutan olmazdı sen AK Parti’de itibar kazandın
Özdemir Bayraktar'ın anlattığı Selçuk Bayraktar anısı: Çocuğu Amerika’dan kurtardım
Özdemir Bayraktar'ın anlattığı Selçuk Bayraktar anısı: Çocuğu Amerika’dan kurtardım
Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım tercihiyle ilgili açıklama
Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım tercihiyle ilgili açıklama
İstanbul'da hafriyat kamyonu yan yattı! Yol trafiğe kapandı
İstanbul'da hafriyat kamyonu yan yattı! Yol trafiğe kapandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 kişi alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 kişi alacak
Hudut birlikleri göz açtırmadı FETÖ ve DEAŞ mensubu teröristler sınırda yakalandı
Hudut birlikleri göz açtırmadı FETÖ ve DEAŞ mensubu teröristler sınırda yakalandı