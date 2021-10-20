BIST 1.436
DOLAR 9,25
EURO 10,77
ALTIN 529,90
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım tercihiyle ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım tercihiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, hangi milli takımı seçeceğine karar vermediğini söyleyerek, "Benim için zor bir karar. Sabırlı olup, iyi düşünmek gerekiyor" dedi.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de mücadele öncesinde genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı.
Yarın Antwerp ile güzel bir maç oynayacaklarını belirten Kadıoğlu, "Eski takım arkadaşlarımızla karşılaşacağız, Frey, Samatta ile. Onları tekrar görmek güzel olacak. Umarım galip gelip, Avrupa’da iyi bir iş çıkarırız" diye konuştu.

Yeni oynadığı pozisyonda kendini rahat hissettiğini ifade eden genç futbolcu, "Şu anda bu pozisyonda oynuyorum. Yeni hocamız bu pozisyonda oynamamı istiyor. Ben de burada iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Her geçen gün daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Bu pozisyonda daha rahat hissediyorum. Hocamız nereye koyarsa orada oynarım" açıklamasında bulundu.

Milli takım kararının sorulması üzerine başarılı futbolcu, "Zor bir karar. Herkesin bildiği gibi 3 farklı milli takım ihtimalim var. Henüz bir karar vermedim. Benim için zor bir karar. Sabırlı olup, iyi düşünmek gerekiyor. Karar verdiğimde herkes görecek" diye cevap verdi.

Son Trabzonspor maçında hayal kırıklığına uğradıklarını da söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Bir önceki Avrupa maçımızı telafi etmeliyiz. Önemli bir maç. Elimizden geleni yapmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Boğulma tehlikesi geçirdi 15 kurşun yedi elektrik çarptı trafik kazası geçirdi lakabı kedi oldu
Foto Galeri Boğulma tehlikesi geçirdi 15 kurşun yedi elektrik çarptı trafik kazası geçirdi lakabı kedi oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da hafriyat kamyonu yan yattı! Yol trafiğe kapandı
İstanbul'da hafriyat kamyonu yan yattı! Yol trafiğe kapandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 kişi alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 kişi alacak
Otomobilin yolu kapatmasına kızdı forkliftle kaldırıp kenara bıraktı
Otomobilin yolu kapatmasına kızdı forkliftle kaldırıp kenara bıraktı
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alımı yapacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alımı yapacak
Ukrayna'da Türkçe ve Türkoloji bölümüne ilgi artıyor
Ukrayna'da Türkçe ve Türkoloji bölümüne ilgi artıyor
KKTC Başkanı Ersan Saner, sızdırılan şantaj kaseti' ile ilgili konuştu! Sedat Peker işin neresinde
KKTC Başkanı Ersan Saner, sızdırılan şantaj kaseti' ile ilgili konuştu! Sedat Peker işin neresinde
Rus lider Putin onayladı! 30 Ekimden sonra tüm çalışanlara 1 hafta ücretli korona izni
Rus lider Putin onayladı! 30 Ekimden sonra tüm çalışanlara 1 hafta ücretli korona izni
Tenisin 1 numarası Djokovic'in aşı kararı kariyer rekorunu kaçırmasına neden olabilir
Tenisin 1 numarası Djokovic'in aşı kararı kariyer rekorunu kaçırmasına neden olabilir
Çorum'da başına odunla vurup komşusunu öldürdü: Kızımın elbiselerini yırttı
Çorum'da başına odunla vurup komşusunu öldürdü: Kızımın elbiselerini yırttı
Rasim Ozan Kütahyalı açıkladı: Halaydan sonra Ertuğrul Özkök koronavirüs oldu! Ahmet Kaya'nın eşine çağrı yaptı
Rasim Ozan Kütahyalı açıkladı: Halaydan sonra Ertuğrul Özkök koronavirüs oldu! Ahmet Kaya'nın eşine çağrı yaptı