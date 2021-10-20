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Rus lider Putin onayladı! 30 Ekimden sonra tüm çalışanlara 1 hafta ücretli korona izni

Rus lider Putin onayladı! 30 Ekimden sonra tüm çalışanlara 1 hafta ücretli korona izni

Rusya'da koronavirüs nedeniyle can kaybının bini aşması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin, işyerlerinin 30 Ekim itibarıyla bir hafta kapatılması kararı aldı. Çalışanlar maaş kesintisi olmadan izin yapacak.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni dalgasında en yüksek seviyeye ulaşıldığını belirterek, 30 Ekim-7 Kasım'da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini bildirdi.

Putin, Kovid-19 salgını ve alınacak önlemlerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu ve yetkililer ile çevrim içi toplantı yaptı.

Salgın durumunun ülkede oldukça zorlaştığına dikkati çeken Putin, pek çok bölgede salgının hızının ciddi anlamda arttığını, Kovid-19’a karşı aşılama hızının ise düşük olduğunu ifade etti.

Putin, bu şartlarda gelişen duruma karşılık önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim görevimiz en fazla şekilde vatandaşların hayatını ve sağlığını korumaktır. Bunun için salgının hızını durdurmak önemli. Bu yüzden ilave olarak rezervleri ve yoğun yük halinde olan sağlık sisteminin imkanlarını mobilize etmek gerekiyor." diye konuştu.

İlk olarak test sayısının artırılmasının ve uygulanmasının geliştirilmesini isteyen Putin, bölgelerde tabloyla ilgili azaltma veya üzerinde oynama yapılmaması gerektiğini vurguladı.

 Vatandaşlara "kendilerini izole etme tedbirini ihmal etmeme" çağrısı

Putin, hastalanan vatandaşların dışarı çıkmamasını isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halihazırda yeni dalganın zirvesini şimdi aşağı indirmek özellikle önemlidir. Bu bağlamda mevcut durumu göz önünde bulundurarak, 30 Ekim'den 7 Kasım'a kadar çalışanlar için ücretlerin korunması şartıyla ülke genelinde tatil ilan edilmesi teklifini destekliyorum."

Bölge yönetimlerinin, söz konusu tatil kararını bölgelerindeki salgın durumunun yoğunluğuna göre 23 Ekim’den itibaren alabileceğini bildiren Putin, vatandaşlara "kendilerini izole etme tedbirini ihmal etmeme" çağrısında bulundu.

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