BIST 1.436
DOLAR 9,25
EURO 10,77
ALTIN 529,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kahramanmaraş'ta sesi duyup bakan şok oldu! Çıplak halde titriyordu: Elimi değmeye korktum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta sesi duyup bakan şok oldu! Çıplak halde titriyordu: Elimi değmeye korktum

KAHRAMANMARAŞ’ta bir günlük olduğu tahmin edilen bebek, bir ağacın altında terk edilmiş olarak bulundu.

Abone ol

Olay, Elbistan ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edin Caddesi üzerinde yürüyen bir kadın, yol kenarındaki bir ağaç altından bebek sesi duydu. Yaklaştığında çıplak olan bebeğin titrediğini gören kadın, çevredekilerden bez isteyerek kucağına aldığı kız bebeğin üzerine örttü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla hastaneye götürdü. Bir gün önce doğduğu tahmin edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri bebeği bırakanların tespiti için çalışma başlattı.
Bebeği bulan Şükran Firik, “Ben yürürken bir bebek sesi duydum ve elimi değmeye korktum. Buradan bir komşudan bez istedim ve bebeği kucağıma aldım ağlıyor diye. Bebeği bırakanı falan görmedim” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foseptik cinayeti sanığı: Cesedi bıçakla kesemeyince ağaç testeresiyle parçaladım
Foto Galeri Foseptik cinayeti sanığı: Cesedi bıçakla kesemeyince ağaç testeresiyle parçaladım Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
10 bin jandarma bekçi alımı başvurusu 2021 ne zaman?
10 bin jandarma bekçi alımı başvurusu 2021 ne zaman?
Bolluk var! Sezona 40 liradan başlayan hamsi 15 liraya kadar düştü
Bolluk var! Sezona 40 liradan başlayan hamsi 15 liraya kadar düştü
Hacamat günleri 2021 ekim ayı hacamat günleri takvimi
Hacamat günleri 2021 ekim ayı hacamat günleri takvimi
Kırıkkale'de bebeğini göremeden hamile kadın covid-19'a yenildi! Meğer aşı...
Kırıkkale'de bebeğini göremeden hamile kadın covid-19'a yenildi! Meğer aşı...
Sarıyer'de yardımına koştuğu kazazede oğlu çıktı! Büyük şok yaşadı
Sarıyer'de yardımına koştuğu kazazede oğlu çıktı! Büyük şok yaşadı
Antalya'da acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gazetedeki detay yürek burktu
Antalya'da acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Gazetedeki detay yürek burktu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu 7 anlaşmaya imza atıldı! FETÖ mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu 7 anlaşmaya imza atıldı! FETÖ mesajı
Zonguldak'ta aşı olmayan baba-oğul hayatını kaybetti
Zonguldak'ta aşı olmayan baba-oğul hayatını kaybetti
Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olacak
Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olacak
Alfa Romeo Giulia ve Stelvio GT Junior özel serilerini tanıttı
Alfa Romeo Giulia ve Stelvio GT Junior özel serilerini tanıttı