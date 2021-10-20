BIST 1.436
DOLAR 9,30
EURO 10,82
ALTIN 532,40
HABER /  GÜNCEL

Hacamat günleri 2021 ekim ayı hacamat günleri takvimi

Hacamat günleri 2021 ekim ayı hacamat günleri takvimi

Alternatif tıbbın da kabul ettiği hacamat son günlerde yeniden popüler oldu. Hacamat nedir sorusu yeniden araştırılmaya başladı. Peki emmek anlamına gelen hacamat nasıl yapılır ve hacamatın faydaları neler? 2021 hicri takvime göre ekim ayında hangi günler hacamat yaptırılır, hangi günlerde hacamat yaptırılmaz? İşte 2021 ekim ayı hacamat ayı günleri takvimi

Abone ol

2021 hicri takvime göre ekim ayı hacamat günleri hangisi? Hacamat nedir sorusunun yanıtı ile başlayalım. Hacamat çok eski dönemlere dayanan alternatif tıp yöntemlerinden biridir. 'Hacamat' kelimesi Arapça 'emmek, normal formuna getirmek' anlamlarını taşır. Hacamat kısaca deri altında birikmiş , vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir.

Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Hacamat günleri önemlidir!
*Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri hacamat tedavisi yapılmaz

*Hacamat tedavisi hicri ayın 5 ile 25. günleri arasında yapılmalıdır. Hicri ayın; 17, 19 ve 21. günleri en etkili günlerdir

*Salı gününe denk gelen Hicri ayının 17. günü HACAMAT ALTIN GÜNÜDÜR.

*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.

Ekim 2021 hangi günler hacamat yapılmalı?
Ekim ayına yaklaşacağımız şu günlerde hangi tarihlerde hacamat yapılacağı merak konusu oldu. Peki Ekim ayında hangi tarihlerde hacamat yapılmalı?

2021 Ekim (Saferi) ayında en etkili hacamat günleri;

6 Ekim Salı, 8 Ekim Perşembe, 10 Ekim Cumartesi, 12 Ekim Pazartesi ve 14 Ekim Çarşamba yani Safer ayının; 19, 21, 23, 25 ve 27. günleri tarihleridir.

Kimlere hacamat yapılmaz?
Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara

*Aşırı heyecanı olanlara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara

*Organ nakli olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Kemoterapi görenlere

ÖNCEKİ HABERLER
Canan Kaftancıoğlu mahkemede topu ilçe başkanına attı: Ben talimat vermedim
Canan Kaftancıoğlu mahkemede topu ilçe başkanına attı: Ben talimat vermedim
Sarıyer'de yardımına koştuğu kazazede oğlu çıktı! Büyük şok yaşadı
Sarıyer'de yardımına koştuğu kazazede oğlu çıktı! Büyük şok yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu 7 anlaşmaya imza atıldı! FETÖ mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu 7 anlaşmaya imza atıldı! FETÖ mesajı
Zonguldak'ta aşı olmayan baba-oğul hayatını kaybetti
Zonguldak'ta aşı olmayan baba-oğul hayatını kaybetti
Alfa Romeo Giulia ve Stelvio GT Junior özel serilerini tanıttı
Alfa Romeo Giulia ve Stelvio GT Junior özel serilerini tanıttı
KPSS önlisans ne zaman yapılacak 2021 yılında sınav var mı?
KPSS önlisans ne zaman yapılacak 2021 yılında sınav var mı?
Sakarya'da ayağına kıymık battı! 1 ay sonra hayatını kaybetti: Sebebi...
Sakarya'da ayağına kıymık battı! 1 ay sonra hayatını kaybetti: Sebebi...
MHRS randevu süresi 5 dakikaya düştü Türk Tabipler Birliği'nden protesto
MHRS randevu süresi 5 dakikaya düştü Türk Tabipler Birliği'nden protesto
Bursa'da gazino sahibini iş yerinde öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Bursa'da gazino sahibini iş yerinde öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Ülke kabusu yaşıyor! Rusya'da günlük Covid-19 can kaybında yeni rekor
Ülke kabusu yaşıyor! Rusya'da günlük Covid-19 can kaybında yeni rekor