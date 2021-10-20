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Ülke kabusu yaşıyor! Rusya'da günlük Covid-19 can kaybında yeni rekor

Ülke kabusu yaşıyor! Rusya'da günlük Covid-19 can kaybında yeni rekor

RUSYA'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

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Rusya'da korona virüs salgınında günlük ölüm sayısı rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle bin 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte 76 can kaybı kayıtlara geçerken, onu 62 ölüm ile ülkenin en büyük ikinci kenti St. Petersburg izledi.

Rusya'da son 24 saatte korona virüsten iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 231 artarak 7 milyon 65 bin 712'ye ulaştı. Nüfusun yalnızca yüzde 31.7'si korona virüse karşı tam olarak aşılanırken, kamuoyu yoklamaları nüfusun yarısından fazlasının aşı olmayı planlamadığını gösteriyor.

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