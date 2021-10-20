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Kadın sürücüyü döven motorlu magandadan savunma: Erkek sandım

Kadın sürücüyü döven motorlu magandadan savunma: Erkek sandım

Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, kadın sürücüyü tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Motosiklet sürücüsü ifadesinde, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim" dedi.

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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın sürücüyü tekme tokat döven motosikletli gözaltına alındı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı.

Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadına saldırdı.

Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsüne "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, kadın sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. 

Tekme tokat saldırdı

Ağzından ve burnundan yaralanan kadın, "Benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan" diye konuştu. 

"Kadın olduğunu bilmiyordum"

Kadını döverek yaralayan motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici ise kendisini şöyle savundu:

Birden direksiyonu kırdı kaçamadım, sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum."

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