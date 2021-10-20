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Mersin'de bir hastanede doktor meslektaşını önce kaynar suyla haşladı sonra pompalı tüfekle öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de bir hastanede doktor meslektaşını önce kaynar suyla haşladı sonra pompalı tüfekle öldürdü

Mersin'de bir doktor, aynı sağlık merkezinde görev yaptığı meslektaşını önce kaynar suyla haşladı ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan doktor yakalandı

Bu arada, kaçan doktor Hasan Çayır ise polis tarafından yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek, sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirildi.

Tutanak iddiası

Aynı sağlık ocağında uzun süredir birlikte çalışan iki doktor arasındaki tartışmanın 'tutanak' yüzünden yaşandığı ileri sürüldü. Öldürülen sağlık merkezi sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen'in meslektaşı Dr. Hasan Ç. hakkında 'disiplinsizlik' nedeniyle tutanak tuttuğu, zanlının da buna öfkelenerek tartıştığı Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktüğü, ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

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